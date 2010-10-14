Будущий зять Абрамовича крутил роман с Эммой Уотсон

Перед грядущей свадьбой юриста Константина Лазарева с дочкой Романа Абрамовича Анной друзья будущего члена семьи олигарха рассказали о его романтическом прошлом. Перед тем, как влюбиться в юную Аню Абрамович, 27-летний Лазарев крутил роман с британской актрисой Эммой Уотсон. Исполнительница роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Потере всего на два года старше сегодняшней избранницы Константина. «Летом 2009 года их часто видели в закрытых клубах в Сити, например, они бывали в The Groucho, - рассказала Анастасия, сотрудница лондонского клуба Fight. - Они всегда были в компании ее друзей, но уезжали вдвоем. Продолжалось это не больше месяца-двух. Потом как-то сошло на нет». Уотсон в это время только-только закончила летние курсы актерского мастерства академии RADA в Лондоне и собиралась покидать Туманный Альбион, а школьница Анна Абрамович переживала бесконечные ссоры с бойфрендом. «Все эти разборки Аня подробно описывала в своем Твиттере, - писали на английских форумах друзья дочери Романа Аркадьевича, названного вторым богачом Великобритании. - Он тогда, говорят, был очень рассержен и довольно быстро научил ее держать язык за зубами».