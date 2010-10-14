Елизавета II отменила рождественскую вечеринку в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II ради экономии решила отменить праздничный вечер по случаю Рождества, который проводится в декабре Букингемском дворце. Несмотря на то, что Елизавета II пожертвовала рождественской вечеринкой из благих намерений, прислуге, работающей у королевской семьи, ее решение пришлось не по вкусу. Как заявил один из многочисленных помощников королевы, прислуге очень нравились рождественские вечера в Букингемском дворце, так как горничные и лакеи получали возможность повеселиться вместе со своими работодателями. «Члены королевской семьи и слуги смешивались, и можно было увидеть, как королева танцует с лакеем, а принц Филипп - с горничной», - рассказал источник. «Шампанское лилось рекой и создавалось ощущение, что твой упорный труд был оценен», - заключил представитель Букингемского дворца. По его словам, на его памяти королева впервые отменила вечеринку. Вечер по случаю Рождества традиционно проходит в Букингемском дворце раз в два года 13 декабря. В среднем на его организацию уходит около 50 тысяч фунтов стерлингов (более 56 тысяч евро). На рождественскую вечеринку приглашаются члены королевской семьи, их друзья, а также обслуживающий персонал из монарших резиденций.