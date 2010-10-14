Довгий выгнал депутатов на субботник

23 октября горожане смогут встретить киевских чиновников в столичном парке Славы Секретарь Киевсовета Олесь Довгий во время сегодняшней сессии горсовета предложил депутатам выйти на субботник. По его словам, 23 октября в рамках месячника благоустройства весь аппарат Киевской городской администрации, в том числе и первые лица, будет убирать парк Славы возле столичного метро "Арсенальная". «Депутатский почин» должен быть оформлен документально. "Прошу глав фракций, которые хотят присоединиться, за неделю подать поименные списки участников", - сказал Довгий.