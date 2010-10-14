Азаров в Брюсселе шутит про СБУ

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что СБУ должна заниматься безопасностью страны. Об этом он заявил сегодня журналистам в Брюсселе на конференции, организованной группой Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европарламента на тему отношений с Украиной. Азаров сделал это заявление, отвечая на вопросы участников конференции, в частности, на высказанную обеспокоенность активизацией вмешательства СБУ в работу журналистов и института гражданского общества. «Если тайная служба вмешивается во что-то, об этом становится известно, то какая же это тайная служба?» - риторически спросил Азаров. «Я шучу, конечно», - добавил он. «В целом, я считаю, что Служба безопасности Украины должна заниматься безопасностью страны», - подчеркнул премьер.