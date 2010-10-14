Ющенко говорит, что подвиг УПА стал легендой

Подвиг УПА навсегда останется в памяти народа, говорит экс-президент Лидер партии "Наша Украина", экс-президент Украины Виктор Ющенко поздравил ветеранов ОУН-УПА с 68-ой годовщиной создания Украинской повстанческой армии. "Примите мои искренние поздравления по случаю 68-ой годовщины создания Украинской повстанческой армии. В бурные годы войны десятки тысяч участников освободительного движения совершили героический подвиг, отстаивая независимость Украины", - говорится в поздравлении Ющенко, размещенном на сайте партии в четверг. Он отметил, что воины УПА с лозунгом "Свобода или смерть!" "шли в бой, отдавали свою жизнь во имя Родины и мира". "Вас не сломали ни долгие годы изнурительной борьбы, ни сталинские репрессии. Мы склоняем головы перед вашим мужеством и силой духа", - заявил Ющенко. По его словам, ветераны УПА "всегда остаются в строю", являются активными участниками общественной жизни, живым примером служения украинскому государству для молодого поколения, которому предстоит утверждать идеалы свободы, демократии и соборности в Украине. "Подвиг УПА уже стал легендой. Он золотыми буквами вписан в скрижали истории нашего государства и навсегда останется в памяти народа", - подытожил Ющенко.