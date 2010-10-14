Янукович пошутил, что будет как Карлсон

Президент обиделся на то, что журналисты не видят отремонтированных дорог Сенсационная новость о том, что президент решил летать на работу из «Межигорья» на авиационном транспорте, распространенная вчера в интернете с подачи радиостанции ВВС, на поверку оказалась почти первоапрельской шуткой. Виктор Янукович действительно сказал о том, что он может изменить способ перемещения на Банковую, но это была лишь ирония. Как сообщил нам источник в окружении президента, во время интервью журналистка ВВС задала вопрос о том, почему ремонтируют лишь дороги, по которым ездят VIP-чиновники. Вопрос Януковича задел, и он эмоционально ответил, что в 2010-м дорог отремонтировано в два раза больше, чем в прошлом году. «Я вам говорю, что из года в год будет увеличение объемов строительства дорог, ремонта дорог и качества дорог. Этот вопрос поставлен жестко, и я за это отвечаю», — объяснил президент. А после интервью добавил, мол, давайте перекопаем все дороги, по которым ездят чиновники, и я буду летать на работу.