У Евы Лонгории появился восковой двойник

В музее Мадам Тюссо появилась восковая фигура Евы Лонгории. Двойник актрисы одет в платье от Carolina Herrera. Актриса Ева Лонгория получила свою восковую копию в музее Мадам Тюссо в Лас Вегасе. Произошло это в рамках празднования Месяца Латиноамериканского наследия. Месяц Латиноамериканского наследия проходит с 15 сентября по 15 октября, он обозначает роль испаноязычных американцев в Северной Америке. Ева увековечена в Музее Мадам Тюссо за ее успех, благотворительность и выдающиеся заслуги. Для двойника Евы выбрали красное платье от Carolina Herrera, которое было на актрисе на церемонии Alma Awards в 2008 году. Из украшений восковая Ева будет носить обручальное кольцо, оригинал которого был разработан в Париже и украшен 80 бриллиантами. "Кроме того, что Ева является значимой фигурой в индустрии развлечений, она также выдающийся оратор, филантроп и публичный человек. Для многих людей она пример для подражания, в первую очередь для латиноамериканцев", - заявила главный менеджер музея Розита Чепмен. Ева пришла на церемонию с мужем Тони Паркером и родителями Эллой и Энрике.