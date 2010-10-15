Джулия Робертс усыновит индийского ребенка

У 42-летней Джулии Робертс уже есть трое родных детей от мужа, оператора Дэнни Модера. Джулия хочет завести четвертого ребенка - но знакомые говорят, что она не решается выносить его сама. Именно поэтому она думает об усыновлении малыша из Индии или Индонезии. Предыдущие ее беременности протекали с осложнениями - так, перед тем как в 2004 году на свет появились близнецы Финна и Хэйзел, она по настоянию врачей лег на сохранение в больницу. Сейчас Робертс уже обратилась в агентство по усыновлению. Но западным таблоидам пока не очень понятно, в какой стране это агентство находится: то ли в Индии, то в Индонезии. Индуизм, который является доминирующей религией в обеих странах, оказал на Робертс неизгладимое впечатление. После съемок в фильме "Ешь, молись, люби" она называет себя убежденной индуистской. Роль в картине, собравшей в мировом прокате уже 150 миллионов долларов, стала для Джулии Робертс самой громкой за последние лет десять.