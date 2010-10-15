Губернатор Львовщины отказался почтить воинов УПА

Губернатор Львовской области, регионал Василий Горбаль 14 октября не пришел на торжества, посвященные 68-й годовщине основания Украинской повстанческой армии. Во Львове торжественные мероприятия в честь повстанцев начались с возложения цветов к могиле неизвестному солдату УПА на Лычаковском кладбище. В мероприятии приняли участие мэр города Андрей Садовый, председатель областного совета Мирослав Сеник и заместитель председателя облгосадминистрации Мирон Янкив. Сам губернатор на торжества не пришел. "Сегодня очень насыщенный день, - объяснила отсутствие чиновника его пресс-секретарь Роксолана Шийко. - Поэтому между главой и его заместителями было разделено, кто какие мероприятия посетит. Утром Василий Михайлович присутствовал на посвящении первокурсников внутренних войск на площади Генерала Григоренко. После этого отправился в поселок Давидов на открытие амбулаторного центра". Во время возложения цветов глава братства воинов УПА Олесь Гуменюк поблагодарил городские власти за поддержку. "Они взяли на себя ответственность, что мы наконец имеем кладбище УПА во Львове", - заявил он. В 19:00 состоится акция "Дух УПА на улицах города". Студенты около палаток и костров будут исполнять повстанческие песни. Концерты пройдут на площади Рынок, в микрорайонах Левандовка, Рясне, Сыхов и Новый Львов. Напомним, 14 октября, в День Покровы, в Украине отмечают годовщину создания Украинской повстанческой армии (УПА), а также День украинского казачества.