Королева Елизавета II отказалась от рождественской вечеринки

Королева Великобритании Елизавета II отменит традиционный праздничный вечер по случаю Рождества, который проводится в Букингемском дворце в декабре. Это решение было принято для экономии средств Несмотря на благие намерения королевы, прислуга монархов была недовольна отменой вечеринки, пишет The Sun. Один из помощников королевы рассказал, что прислуга любила рождественские вечера в Букингемском дворце, так как они могли веселиться вместе с королевской семьей. «Члены королевской семьи и слуги смешивались, и можно было увидеть, как королева танцует с лакеем, а принц Филипп - с горничной», - цитирует Лента.ру собеседника газеты. «Шампанское лилось рекой и создавалось ощущение, что твой упорный труд был оценен», - рассказал он, добавив, что на его памяти рождественская вечеринка была отменена впервые. Традиционный рождественский вечер проходит в Букингемском дворце раз в два года 13 декабря. На его организацию уходит в среднем около 50 тысяч фунтов стерлингов (более 56 тысяч евро). На рождественскую вечеринку приглашаются члены правящей семьи, их друзья и обслуживающий персонал из королевских резиденций.