Клинтон обвинила богатых пакистанцев в безразличии к землякам

Госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала пакистанских землевладельцев и бизнесменов, которые не предоставили помощь своим землякам, пострадавшим от масштабных наводнений Об этом она заявила в Брюсселе, где завтра пройдет саммит по проблемам Пакистана, передает ВВС. Клинтон также призвала пакистанские власти провести реформу налоговой системы, что позволило бы увеличить приток средств в бюджет. Напомним, в августе в результате проливных дождей почти треть территории Пакистана была затоплена. Миллионы людей остались без крыши над головой, пропитания и питьевой вводы. От стихии, так или иначе, пострадали 17 миллионов человек. Среди пострадавших были зафиксированы случаи заражения холерой.