В Берлине откроется первая послевоенная выставка о Гитлере

15 октября в Немецком историческом музее (Deutsches Historisches Museum, DHM) в Берлине откроется первая в послевоенной Германии выставка «Гитлер и немцы» На выставке, посвященной Адольфу Гитлеру, будут представлены экспонаты, иллюстрирующие жизнь и деятельность немецкого диктатора, в том числе его личные вещи, фотографии и картины с его изображением, а также книги, газеты, журналы и разнообразные предметы быта времен Третьего рейха. Одна из заявленных целей выставки — исследовать влияние, которое Гитлер оказал и продолжает оказывать на Германию, сообщает openspace.ru. Организаторы опасаются выступлений как со стороны поклонников Гитлера, так и со стороны его противников. По словам куратора Ханса-Ульриха Тамера, экспозиция ни в каких своих аспектах не прославляет идеологию нацизма и его вождя. «Мы не позволим никому идентифицироваться с ним», — сообщил куратор Spiegel Online. Согласно результатам недавнего опроса Фонда Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung, FES), каждый десятый немец был бы рад видеть фюрера во главе страны.