Мемуары Тони Блэра могут получить премию за худшее описание секса

Мемуары бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра номинированы на известную британскую антипремию за худшее описание секса в литературе, которая присуждается журналом Literary Review. Эта антипремия обычно вручается за художественные произведения, однако для мемуаров Блэра решено было сделать исключение за описание ночи любви со своей супругой Чери. «Той ночью она прижимала меня к груди и ублажала, говорила мне то, что нужно было сказать, делала меня сильнее, - пишет Блэр. - Той ночью 12 мая 1994 года я эгоистично нуждался в той любви, которую Чери дала мне... Я был животным, следовавшим своему инстинкту». Мемуары Блэра под названием «Путешествие: Моя политическая жизнь» появились в продаже 1 сентября 2010 года. Они привлекли большое внимание СМИ, в частности, потому, что были, по всей видимости, написаны самим Блэром, а не профессиональными авторами, которых обычно нанимают политики.