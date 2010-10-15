Джоан Коллинз назвала Анджелину Джоли единственной красивой актрисой

Легендарная голливудская актриса Джоан Коллинз (Joan Collins), исполнительница одной из главных ролей в культовом сериале «Династия», заявила на днях о том, что считает современных голливудских звезд негламурными. По словам Коллинз, сегодняшние дивы мало заботятся о своем образе и лишены харизмы своих предшественниц. «Публике сегодня не хватает великолепных женщин, – рассказала 77-летняя Коллинз. – Современные актрисы почему-то решили, что казаться серьезными важнее, чем источать роскошь и гламур». «Признаюсь, что сегодня в Голливуде совсем нет по-настоящему красивых актрис. Ну то есть есть Анджелина Джоли и... Анджелина Джоли», – добавила Джоан Коллинз. При этом актриса отдельно отметила выделяющуюся на общем фоне британку Шерил Коул (Cheryl Cole), которая, по ее мнению, воплощает собой образ настоящей дивы, который прославил золотый век Голливуда.