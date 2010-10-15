Кортни Кокс предложили стать лицом сайта знакомств для пожилых женщин

Кортни Кокс (Courtney Cox) предложено за $1 000 000 стать лицом сайта знакомств. Интернет-ресурс CougarLife.com специализируется на обустройстве личной жизни пожилых (!) женщин Америки, и его руководители решили, что у Кортни Кокс есть все шансы стать образцом для подражания среди их целевой аудитории. Напомним, что на днях звезда сериала Cougartown (в котором 46-летняя актриса играет "разведенку", находящуюся в поисках нового мужчины) разошлась с мужем Дэвидом Аркеттом (David Arquette) после 11 лет брака