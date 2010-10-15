В резиденции главы российского государства в Горках в четверг вечером состоялась встреча президента Дмитрия Медведева с коллегой из Венесуэлы Уго Чавесом. С российской стороны также присутствовал помощник президента РФ Сергей Приходько, вице-премьер Игорь Сечин и глава МИД РФ Сергей Лавров. Как сообщили в пресс-службе президента РФ, во время встречи в узком составе Медведев и Чавес обсудили "актуальные вопросы российско-венесуэльских отношений", это стандартнейшая из формулировок, официальные лица ей пользуются, когда не желают заостряться на конкретике. Чавес прибыл в четверг в Москву с официальным визитом. В пятницу в Кремле состоятся российско-венесуэльские переговоры на высшем уровне с участием делегаций двух стран. Источник: РИА Новости Вы сейчас просматриваете новость "Медведев и Чавес тихо поужинали в Горках". Другие новости мира смотрите ниже