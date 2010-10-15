Кейт Мосс тайно обвенчалась

Свадьба состоялась еще 7 августа в небольшой деревенской церкви, куда Мосс, мечтавшая о «возвышенной» религиозной церемонии, заявилась в полностью прозрачном белом платье - как и подобает невесте, которая уже успела пережить не один бурный роман. Для пущего эффекта решившая начать новую жизнь модель отправилась под венец босиком. На церемонии присутствовали только родственники и близкие друзья Мосс и Хинса. По данным газеты Telegraph, кольца будущим молодоженам подносила маленькая дочь супермодели Лайла Грейс. Друзья дивы выразили надежду, что свадьба c Хинсом несколько утихомирит неуправляемую Кейт Мосс - несмотря на то, что рок-музыкант не раз принимал участие в задуманных супермоделью дебошах. Так, в марте 2008 года французская полиция была вынуждена призвать к порядку Кейт и Хинса, которые веселились и целовались на могиле солиста легендарной американской группы The Doors Джима Моррисона, похороненного в Париже на кладбище Пер-Лашез. Как оправдывалась модель, она просто хотела «принести дань уважения» легендарному музыканту, танцуя на его могиле и напевая «Alabama song», одну из самых известных песен группы.