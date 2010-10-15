Знаменитое фото Гитлера назвали нацистским фотошопом

Немецкий историк Герд Крюмайх пришел к выводу, что одна из наиболее знаменитых фотографий Адольфа Гитлера, часто использовавшаяся нацистскими пропагандистами, может быть не настоящей. Речь идет о снимке, сделанном фотографом Генрихом Хоффманом на манифестации в Мюнхене в августе 1914 года. Собравшиеся на площади люди выступили тогда в поддержку войны против Великобритании и Франции. На снимке, запечатлевшем толпу на одной из городских площадей, видно лицо человека, очень похожего на Адольфа Гитлера. Нацисты использовали этот снимок в качестве доказательства «народного» происхождения диктатора и его патриотизма. При этом снимок приобрел широкую известность только 12 марта 1932 года - накануне президентских выборов в Германии. Он стал ответом нацистов на обвинения в непатриотизме Гитлера, выдвинутые их политическими оппонентами: в 1908 году будущий фюрер «откосил» от службы в австро-венгерской армии. После этого снимок использовался в многочисленных публикациях о диктаторе - статьях, биографиях и даже школьных учебниках. Однако Крюймах сумел найти в архивах фотографа другую версию фотографии с мюнхенской манифестации, где прическа человека, позднее «ставшего» Гитлером, выглядит совершенно иначе. Это дало историку повод задуматься о ретушировании изображения. Сомнений в подлинности снимка добавило еще одно обстоятельство. Позднее историк нашел несколько фотографий тех событий, сделанных другими людьми с разных ракурсов. Ни на одной из них никого, похожего на Гитлера, обнаружить не удалось. Снимок, якобы доказывающий патриотизм диктатора и его связь с простым народом, стал одним из экспонатов выставки «Гитлер и немцы - нация и преступление», открывшейся в Берлине 15 октября. В подписи к фотографии сообщается, что у специалистов возникли сомнения в ее подлинности.