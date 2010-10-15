К нам едет первый враг Америки

В течение двух дней на следующей неделе в Украине будут два УГО: Управление государственной охраны и Уго Чавес, президент Венесуэлы. 18 октября с двухдневным визитом в Киев прибывает один из самых скандально известных политиков мира, который не только не боится дергать за хвост «американского тигра», но и сделал это своей визитной карточкой. Штаты всегда считали политику в Северной и Южной Америке своим внутренним делом и никогда не мирились с тем, что кто-то в этом регионе восставал против их единовластия. Именно поэтому в течение 30 лет главным врагом Вашингтона считался Фидель Кастро. С падением СССР, на дотации которого жила Куба, Белый дом рассчитывал вернуть свою монополию на Америку. Но в том же 1991 году, причем 7 ноября, начались революционные беспорядки в Венесуэле, которые 2 февраля 1999 года привели к власти Уго Чавеса. И очень скоро Штаты поняли, что революционная Венесуэла куда опаснее Кубы, так как у нее есть нефть.