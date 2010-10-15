Мать Линдси Лохан сделает из жизни дочери шоу

Скандальная звезда может стать героиней реалити-шоу. Мать Линдси Лохан покажет всем, как ее дочь избавляется от наркозависимости. Дина Лохан решила сделать свою зависимую от наркотиков дочь героиней нового реалити-шоу, в котором покажут видео из нарколечебницы. Женщина уже ведет переговоры с одним из каналов. С каким именно телеканалом Дина Лохан ведет переговоры, пока остается тайной. Но известно точно, что во время своего ближайшего визита к Линдси ее маму будет сопровождать пресса. Дина Лохан надеется продать фотографии поездки к дочери, и тем самым разжечь интерес к будущему реалити-шоу. Хотя бывший муж Дины и отец Линдси Майкл Лохан против этой затеи.