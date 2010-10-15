Дама депутата Власенко засветила кольцо

Ведущая «Погоды» на «Новом канале» Светлана Рыжук пришла на вручение «Телетриумфа» с кольцом на безымянном пальце. На церемонию вручения премии «Телетриумф» многие телезвезды дружно «забили». За своими статуэтками не явились ни Владимир Зеленский (стал «Лучшим сценаристом»), ни Алла Мазур («Ведущая информационной программы»), ни Оксана Марченко («Ведущая развлекательной программы»)... А вот бывшее лицо «1+1» Люмила Добровольская с командой канала «СІТІ» отхватила сразу три награды. И на радостях призналась нам, что вскоре отдохнет — с 20-летней дочерью Мариной собирается в Испанию. А вот Игорю Кондратюку пока не до отдыха. «За неделю у меня было восемь перелетов! — признался он нам. — Успел даже в Ниццу, Милан и Париж слетать, правда, по работе и за костюмами». А у ведущей «Погоды» на «Новом канале» Светланы Рыжук мы разглядели на безымянном пальце кольцо (как мы уже писали, Света встречается с нардепом от БЮТа Сергеем Власенко). «Это не обручальное, пока только намек», — заявила нам Рыжук, которой, по слухам, Власенко уже таки сделал предложение.