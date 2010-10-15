Дугласу стало хуже после химиотерапии

Знаменитый актер очень сильно похудел и осунулся за последние несколько недель. Об этом рассказал друг Майкла Дугласа – режиссер Оливер Стоун. Пресс-атташе 65-летнего Майкла Дугласа уверяет, что актер идет на поправку после лечения и уже очень скоро сможет появиться на публике. Но, как оказалось, со здоровьем Дугласа, к сожалению, не все так хорошо. «Майкл должен был отправиться со мной в турне по Европе для поддержки нового фильма "Уолл Стрит: Деньги не спят", - рассказал режиссер картины Оливер Стоун. - Однако в последний момент поездка отменилась. Он сказал, что чувствует себя очень неважно и хочет остаться в Штатах для продолжения лечения». Впрочем, сам актер верит, что сможет справиться с тяжелым недугом. Напомним, что в августе Майклу Дугласу поставили диагноз - рак горла.