Сильвио Берлускони заподозрили в неуплате налогов

В Италии возбуждено уголовное дело в отношении премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Прокуратура подозревает его в уклонении от уплаты налогов. Претензии правоохранительных органов к премьеру связаны с его налоговыми декларациями 2003-го и 2004-го годов. Они являются частью расследования деятельности холдинга Mediaset, начатого несколько лет назад. Компания Mediaset сделала заявление, в котором сообщила, что выдвинутые против премьера обвинения дублируют предыдущие. Холдинг также сообщил что новое расследование не затрагивает менеджмент Mediaset. Стоит отметить, что холдинг возглавляет Пьер Сильвио Берлускони, сын итальянского премьер-министра. Обвинения в уклонении от уплаты налогов были выдвинуты в отношении итальянского премьера еще в 2006 году. Вместе с ним по делу проходил его адвокат Дэвид Миллз и глава Mediaset Феделе Конфалоньери. По данным следствия, они через оффшоры покупали права на трансляцию американских фильмов и телепрограмм, а потом продавали их Mediaset по заниженным ценам. Миллз также обвинялся в получении взятки от Берлускони за лжесвидетельство в суде. Он был в 2009 году приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы, а через год суд отменил приговор в связи с истечением срока давности. Итальянскому премьеру и Конфалоньери тогда удалось избежать приговора. Берлускони всячески затягивал дело в суде, а в 2008 году получил иммунитет от судебного преследования как участник парламентских выборов. После этого судебный процесс по делу Mediaset был приостановлен. В конце 2009 года Конституционный суд Италии отменил закон о неприкосновенности премьера и суд возобновился.