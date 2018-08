Элтон Джон считает Lady GaGa своей внебрачной дочерью

Сэр Элтон Джон решил признаться эпатажной певице Lady GaGa в своей любви. Он хочет спеть с певицей дуэтом. Эпатажный британский музыкант Элтон Джон редко говорит о своих симпатиях к артистам, но в случае с Lady GaGa певец сделал исключение. Более того, Элтон Джон признался в своих чувствах к ней. "Она и я точно вышли из одного и того же места. Она словно внебрачная дочь Элтона Джона. Я люблю ее и ее талант", - заявил артист. Кроме того, Элтон признался, что давно подумывает о совместном треке с Lady GaGa, но за неимением времени они никак не могут встретиться. По его мнению, песня "Born This Way", которая дала название новому альбому артистки, "подвинет" знаменитый хит Глории Гейнор "I Will Survive". "Это же новый гимн геев, хотя это произведение можно отнести к любому человеку", - говорит певец. Остается только порадоваться за молодую звезду, ведь в ее возрасте только единицы добиваются признания таких знаменитостей, как Шер и Элтон Джон.