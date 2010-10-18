Хайди Клум стала лицом рождественской коллекции Ann Taylor

Легендарная супермодель Хайди Клум возглавит рождественскую рекламную кампанию популярного модного бренда Ann Taylor. Звезда заявила, что недавно была отснята рекламная фотосессия, автором которой стал британский фотограф Rankin. На рекламных снимках Хайди появится в нарядных платьях от Ann Taylor. "Мне очень нравится наряжаться, - рассказывает модель. - Если ты идешь на вечеринку, почему бы не поэкспериментировать со стилем и надеть что-то яркое и нестандартное? Новая коллекция Ann Taylor - стильная и яркая, она сделана из роскошных материалов, которые выглядят очень дорого. Я получила массу удовольствия, когда надевала эти наряды". Рекламная кампания с Хайди в главной роли стартует накануне Рождества.