Экранизируют книгу экс-редактора Harper's Bazaar

Похоже, в скором времени нас ждет новый фильм а-ля "Дьявол носит Prada", рассказывающий об изнанке глянца. В основу картины легла книга уволенного главного редактора австралийского Harper's Bazaar Ли Толлок Fabulous Nobodies. А в качестве режиссера выступит Р. Дж. Катлер, снимавший документальный фильм "Сентябрьский номер" о работе над самым толстым выпуском Vogue. Кто сыграет главную героиню - помешанную на моде, сумасбродную, но жесткую Реалити Нирвану Таттл, пока остается загадкой. Автор говорит, что последнее слово будет за создателями фильма, но кое-какие соображения на сей счет есть и у нее самой: Леди Гага, ты слышишь? Она так похожа на Реалити, какой я ее себе представляю. Она рассматривает и такие кандидатуры, как Кэри Маллиган, Блейк Лайвли и Эмму Стоун. Толлок продолжает: Непросто найти подходящую актрису, потому как она должна быть не только забавной, но также и сварливой, и немного сумасшедшей. Но я надеюсь на то, что продюсерам удастся меня удивить! Изначально книга Fabulous Nobodies задумывалась Толлок как реванш после увольнения с поста главного редактора Harper's Bazaar за то, что она была "слишком креативной". Ли, которую и правда отличала креативность, отправилась в 1985 году из Сиднея в Нью-Йорк, где начала работу над книгой. Но результат получился не совсем таким, каким задумывался изначально: Случилась забавная вещь - я поняла, что очень привязана к этим персонажам и, думаю, благодаря этому повесть стала такой популярной как среди фэшионист, так и у людей, полагающий, что мода - это безумие. По словам автора, конкретных прототипов у героев книги не было - скорее, это собирательные образы: Ни один герой не является слепком с реального человека, но, несомненно, меня многие вдохновляли - от Нелла Кэмпбелла - владельца ночных клубов Nell's и удивительного Хэмиша Боулза до всех персонажей нью-йоркского полусвета 80-х, таких как Дианна Брилл и завсегдатаев клубов. Размышляя над тем, как изменились времена с того момента, Толлок говорит: Сейчас все во многом по-другому. В 80-е было ощущение абсолютной свободы творчества, которое было утеряно. ... Тем не менее, я думаю, что Нью-Йорк навсегда останется Меккой для молодых людей, у которых есть мечты. Создатели фильма обещают, что экранизация будет напоминать фильмы "Эмма" и "Бестолковый" и, кто бы ни воплотил на экране образ главный героини, одно совершенно точно - у нее будет убийственный гардероб.