Свадебный особняк Кеннеди выставлен на продажу

Один из самых дорогих объектов недвижимости США — «свадебный» особняк Джона Кеннеди в Калифорнии был выставлен на продажу. Его стартовая цена составила $95 млн. Подробности об этой элитной недвижимости рассказывает Luxlux.net. Роскошный особняк в Беверли-Хиллз примечателен тем, что в 1953 году здесь провел свой медовый месяц один из самых знаменитых президентов США – Джон Кеннеди. Как сообщает газета The Daily Mail, сразу после свадьбы Кеннеди с молодой женой Жаклин поселился в этом доме. Площадь дома, расположенного на участке 1,5 гектара, достигает 6,5 тыс. кв. метров. В этом огромном особняке в общей сложности 29 спальных комнат и 40 ванных комнат. Кроме того, здесь оборудована огромная зона для торжественных приемов, вмещающая до 400 человек одновременно. В особняке есть свой ночной клуб, два кинозала, спортивный зал, бильярдная, спа-центр и винный погреб. Возле дома на большом участке расположились три бассейна, несколько гостевых домиков, два теннисных корта и гараж на восемь автомобилей. Особняк в Беверли-Хиллз был построен в 1925 году, его архитектором был Гордон Кауфман. После Джона Кеннеди среди владельцев этой роскошной недвижимости были медиамагнат Уильям Херст и известный американский юрист Леонард Росс. Интересно, что этот особняк не раз снимали кинематографисты. К примеру, его можно увидеть в эпизодах таких культовых голливудских картин, как «Крестный отец» и «Телохранитель». «Свадебный» особняк Кеннеди в Калифорнии считается одним из самых дорогих и роскошных объектов недвижимости в США. Пять лет назад его уже пытались продать за рекордную сумму $165 млн. Однако тогда желающих приобрести этот дом не нашлось. Сегодня дом продают почти вдвое дешевле – за $95 млн. Возможно, очень скоро мы узнаем, кто стал владельцем самой роскошной недвижимости США. Cамый дорогой особняк США 2011 года находится в Кремниевой долине. Он принадлежит Юрию Мильнеру, совладельцу Mail.ru Group и DST Global. Стоимость этой элитной недвижимость — $100 млн. Не на много отстает от него еще один роскошный дом – поместье Spelling Manor в Лос-Анджелесе, приобретенное 22-летней Петрой Экклстоун, дочерью президента Формулы 1. Она купила его за $85 млн, хотя первоначальная стоимость поместья достигала $150 млн. Подробнее о 10 самых дорогих объектах недвижимости США читайте в нашей статье «Топ-10 самых дорогих домов США».