Анжелина Джоли хочет снять фильм о Кейт Миддлтон

Супруге Брэда Питта Анжелине Джоли так нравится супруга британского принца, что ей хотелось бы снять о ней фильм, который бы рассказывал историю любви между Уильямом и Кейт. Друзья Джоли и Питта говорят, что Анжелина без ума от Кейт. Она приобрела ее портрет, чтобы повесить у себя в гостиной. Эндж говорит, что у принцессы замечательная аура. Поэтому актрисе нравится смотреть, как герцогиня Кембриджская двигается и говорит. Джоли и Питт на свадьбе принца и принцессы не присутствовали, но видели ее по телевизору вместе с детьми. С тех пор в семье все время обсуждают возможность снять картину о Кейт Миддлтон.