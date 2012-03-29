Пэрис Хилтон прогулялась по Майами в бикини

В последние две недели Пэрис Хилтон бесконечно радовала поклонников своими выходами в бикини (и ее усилия даром не прошли!). Недавно она проводила время в Майами, куда прибыла на музыкальный фестиваль Ultra, теперь же наследница "дислоцировалась" в Австралии. Пэрис была только рада, когда попала под прицел фотографов на пляже Сиднея Bondi, где она завтракала вместе с друзьями. Блондинка встречала их во всеоружии - с загаром, улыбкой и продуманным пляжным образом. Хилтон была в платье Missoni, открытом синем купальнике, бежевых балетках Tory Burch, которые дополнила аксессуарами в хиппи-стиле - повязкой и множеством разноцветных браслетов. Однако, основная цель поездки деятельной Пэрис - вовсе не отдых на пляже, а презентация в честь открытия клуба Marquee. Она писала об этом в своем Twitter'е: Не могу дождаться торжественного открытия клуба Marquee в Сиднее, которое состоится в эту пятницу. Думаю, будет невероятная вечеринка! Люблю австралийцев! О поездке Пэрис поговорила и с изданием Sunday Telegraph: Я люблю Сидней - это один из моих самых любимых городов мира. Люди здесь полны энергии и знают толк в вечеринках. Она также рассказала немного об альбоме, над которым сейчас работает: Мне нравится поп-музыка и электроника, потому и решила, что мой альбом будет выдержан в стиле электро-поп. Я работала с невероятно талантливыми продюсерами и артистами, которые помогли создать песни, которые мне по-настоящему нравятся. Ожидается, что на вечеринке в Сиднее Хилтон появится в компании DJ Afrojack (по слухам, ее бойфренда), Redfoo и Will.i.am.