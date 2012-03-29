Рианна резко отрицает роман с Катчером

Слухи о романе между 24-летней Рианной и 34-летним бывшем мужем Деми Мур распространились сразу после того, как прессу облетели снимки Рианны, покидающей дом Эштона Катчера в 4 утра. Тогда же стало очевидно, что молодые люди всеми силами пытаются скрыть свои отношения, а теперь это подтвердили и слова Рианны, сказанные во время одной из пресс-конференций в Лондоне, куда девушка приехала на съемки нового фильма Battleship. Один из британских журналистов спросил Рианну: «Вы так легко сходитесь с людьми! И ваша карьера сейчас идет в гору. Хотелось бы знать, так ли все прекрасно у вас и в личной жизни? Ожидать ли нам в гости мистера Катчера?» Такая постановка вопроса разозлила девушку, и она поспешила ответить, что подобные вопросы – сплошное разочарование для нее. Несмотря на то, что журналист уточнил, можно ли ему в таком случае перейти к следующему вопросу, Рианна все же решила удовлетворить его любопытство, резко сказав: «Я одна и я счастлива, раз это вас так беспокоит!» Интересно, что столь эмоциональная реакция Рианны лишь спровоцировала еще больше слухов и только утвердила журналистов в том, что молодых людей связывает не только дружба. Уверена в этом и бывшая жена Эштона Катчера Деми Мур, которая, по слухам, очень переживает из-за новой интрижки своего бывшего возлюбленного и называет поступок Рианны предательством. Возможно, именно из-за подобного отношения экс-супруги пара и вынуждена пока не афишировать свой роман.