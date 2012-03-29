К 85-летию со дня рождения Ростроповича появился памятник маэстро

Памятник великому музыканту Мстиславу Ростроповичу работы скульптора Александра Рукавишникова откроется в центре Москвы в четверг, 29 марта, через день после 85-летия со дня рождения маэстро. 5-метровый монумент, установленный на пересечении Елисеевского и Брюсова переулков недалеко от дома композиторов, где жили музыкант с супругой, оперной певицей Галиной Вишневской, прекрасно корреспондируется с находящимся неподалеку монументом Араму Хачатуряну, уверен автор работы. Рукавишников решил увековечить Ростроповича в привычном амплуа - с виолончелью в руках, и в традиционных материалах - бронзе и граните. По его словам, когда были получены все необходимые согласования, в творческую часть работы никто не вмешивался, поэтому памятник максимально соответствует авторскому замыслу. Основные средства на памятник выделило Минкультуры РФ, часть денег дала семья Ростроповича, часть - сам Рукавишников, который, по его словам, для этого даже продал несколько своих работ, передает РИА "Новости". Скульптор рассказал, что его памятник Ростроповичу в момент монтажа кому-то из прохожих понравился, а кто-то был в ужасе от увиденного. С таким положением дел он давно смирился - вокруг его памятников Федору Достоевскому у Российской государственной библиотеки и Михаилу Шолохову на Гоголевском бульваре тоже было немало споров. "Должно пройти время, чтобы страсти поулеглись", - уверен Рукавишников. Семья Ростроповича, по признанию его дочери Ольги, не сомневалась в выборе скульптора, которому можно доверить работу над памятником, поскольку мастер знал ее отца с детства. Со своей стороны, Рукавишников рассказал, что личное знакомство с музыкантом помогло его работе. "Воспоминания у меня о нем остались как об интеллигентнейшем, очень приятном человеке. Для работы очень важно, когда было личное знакомство с человеком, которого ты увековечиваешь. Тогда ты понимаешь, насколько он выглядит у тебя органичным и похожим. Работа шла очень легко", - рассказал скульптор. "Галина Павловна Вишневская с одной из дочерей несколько раз приезжали ко мне за город, смотрели, как идет работа. Они делали по ходу кое-какие замечания, и мне это очень помогло, мы внесли новые нюансы. Например, его дочь понимает в игре на виолончели, поэтому она подсказала, что правая рука должна выглядеть так, будто в ней лежит теннисный мячик, чтобы там был воздух", - рассказал скульптор. Ранее предполагалось, что церемония открытия памятника даст старт Третьему Международному фестивалю Мстислава Ростроповича, первый концерт которого состоялся в день рождения маэстро во вторник. Однако, как пояснили в Оперном центре им. Галины Вишневской, по техническим причинам церемонию пришлось перенести со вторника на четверг. Завершится фестиваль спустя месяц после открытия - 27 апреля - в пятую годовщину со дня смерти великого артиста. Кроме того, в последний день форума, по замыслу семьи маэстро, Патриарх Кирилл отслужит по нему панихиду в Храме Христа Спасителя. Народный артист СССР Мстислав Ростропович (1927-2007) был не только выдающимся музыкантом, членом американской Академии наук и искусств, римской Академии Санта-Чечилия, британской Королевской академии музыки, Королевской академии Швеции и Баварской академии изящных искусств, но и общественным деятелем. В 1991 году он основал в Москве Фонд помощи молодым одаренным музыкантам своего имени, существующий за счет благотворительных взносов. Мстислав Ростропович скончался после продолжительной болезни 27 апреля 2007 года - ровно через месяц после своего 80-летия. Со дня смерти музыканта по всему миру проходит множество мероприятий, посвященных его творчеству.