Мельниченко объяснил, чем зарабатывает на жизнь

Бывший сотрудник охраны президента экс-майор Николай Мельниченко рассказал, что зарабатывает на жизнь физическим трудом в США. Об этом экс-майор заявил в интервью НБН. «Я занимаюсь физическим трудом – подрабатываю – для жизни ведь нужны деньги», – сказал он. Он также уточнил, где именно работает и живет. «Сейчас нахожусь в штате Нью-Джерси, это рядом с Нью-Йорком. Потому что я гражданин Украины, который может свободно передвигаться по миру», – отметил Мельниченко. «У меня в Америке живет дочь, поэтому я здесь. Есть и другие нюансы, которые я сейчас не хочу озвучивать», – сказал он. Напомним, Мельниченко был объявлен в розыск в сентябре прошлого года.