Фрагменты мозга Эйнштейна покажут на лондонской выставке

Выставка, экспонатами которой станут фрагменты мозга Альберта Эйнштейна, известного канадского преступника XIX века, суфражистки и древнего египтянина, открывается в четверг в лондонской галерее Wellcome Collection. Частицы мозга Эйнштейна в Британии будут выставляться впервые. После смерти в 1955 году ученый был кремирован согласно его воле. Но патологоанатом Томас Харви заявил, что сын гения разрешил ему сохранить мозг для научных исследований - вокруг этого его заявления впоследствии было много споров. Мозг, который, к удивлению многих, оказался не таким уж и большим, был разделен на 240 частей, которые хранились в доме Харви в банках с формальдегидом. Часть фрагментов патологоанатом отдал своему коллеге Уильяму Эхричу, который в результате передал их в музей Mutter Museum в Филадельфии. В музее мозг ученого публично выставлялся впервые только в прошлом году, и сейчас он одолжил фрагменты для лондонской экспозиции. Компанию тому, что осталось от Эйнштейна, на выставке "Мозг: разум как материя" составит также фрагмент мозга убийцы Эдварда Руллоффа. Он забил до смерти свою жену и ребенка, отравил сводную сестру и племянницу, но каждый раз выходил из тюрьмы за недостатком улик. Руллофф был выдающимся филологом, и даже когда его приговорили к смертной казни в 1871 году за убийство сотрудника магазина в Нью-Йорке, некоторые его современники предлагали сохранить ему жизнь, чтобы он мог продолжить заниматься наукой. Его мозг до сих пор считается одним из самых больших в мире. На выставке покажут и фрагменты мозга суфражистки Хелен Гарденер, которая завещала его науке для опровержения гендерных теорий, а также серое вещество мозга древнего египтянина. "Мозг показывает, как самый уязвимый наш орган может стать объектом надежд, страхов, веры и разочарования современного общества, а также основой для развития самых сложных технологий", - сказал приглашенный куратор Wellcome Collection Мариус Квинт. Лондонская галерея носит имя фармацевта и коллекционера Генри Уэллкома, который основал ее в 1936 году. Уэллком увлекался медициной, анатомией, и его интересовало их преломление в искусстве.