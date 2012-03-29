Вупи Голдберг и Линдсей Лохан сыграют вместе

Голливудские актртисы Вупи Голдберг и Линдсей Лохан снимутся в телесериале Лузеры (Glee). Голдберг сыграет Кармен Тибидо, профессора Нью-Йоркской академии драматических искусств. По сюжету, она будет проводить актерские пробы, в которых примут участие два ключевых персонажа сериала - Курт и Рэйчел. Предполагается, что героиня Голдберг появится как минимум в трех эпизодах. Первый из них будет представлен зрителям 1 мая 2012 года. Линдсей Лохан исполнит эпизодическую роль в одной из серий, причем ей предстоит сыграть саму себя, сообщается на сайте TV Line. Сериал Лузеры выходит на телеканале Fox с мая 2009 года. На сегодняшний день в эфир успели выпустить уже 58 эпизодов. За время своего существования сериал удостоился ряда престижных наград, в том числе нескольких Эмми и Золотых глобусов. Напомним, что в 2011 году сериал Лузеры попали в число номинантов на награду Гильдии продюсеров США (Producers Guild of America) в категории Лучший комедийный сериал.