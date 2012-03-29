Кличко пустит с молотка свою олимпийскую медаль

Чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко анонсировал главным лотом на аукционе свою золотую Олимпийскую медаль. По словам Владимира, завоеванная в Атланте в 1996 году награда уйдет с молотка в пользу спортивных и образовательных проектов Благотворительного Фонда братьев Кличко. Второй благотворительный Гала-вечер пройдет сегодня, 29 марта. Принимать аукцион будет столица, в Fairmont Grand Hotel. По словам Кличко-младшего, эта награда уже давно хранилась в Музей истории Киева. Однако, музей давно не работает, а его экспонаты пылятся на складах. Поэтому боксер решил пустить в дело награду, давшую старт успеха братьев в профессиональном боксе.