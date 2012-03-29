Клаудиа Шиффер cнова сотрудничает с Guess 23 года спустя

Супермодели 90-х совсем не собираются уходить из мира моды. Клаудиа Шиффер снялась для рекламной кампании Guess коллекции 2012 года. Этот выбор бренда не случаен. В этом году Guess празднует свое тридцатилетие. А 23 года назад, в 1989 году в рекламе, отснятой для бренда фотографом Эллен Фон Унверт (Ellen von Unwerth), как раз блистала Клаудиа. Она была запечатлена в одном кружевном белье и с начесом В новую капсульную коллекцию, представленную очаровательной блондинкой, войдут 15 предметов. Ассортимент линии предлагает такие вещи, как: футболка с изображением Анны Николь Смит (Anna Nicole Smith), прозрачна блузка с леопардовым принтом, джинсы с заниженной талией и короткий черно-белый топ. Guess решил предложить новую интерпретацию стиля 80-х! Креативный директор марки рассказал о сотрудничестве: "Я рад, что спустя 23 года мы снова стали работать вместе с Клаудией. В то время все говорили о девушке Guess. Съемки рекламной кампании в честь 30-летия бренда были похожи на возвращение в прошлое". На новых кадрах Шиффер облачилась в джинсы и джинсовую куртку. Несмотря на то, что ей уже за 40, она отлично выглядит. Над проектом опять работала Эллен Фон Унверт. Коллекция Guess, которую рекламирует Шиффер появится в магазинах в апреле.