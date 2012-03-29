Кайли Миноуг займется дизайном фейерверков

Австралийская певица займется дизайном фейерверка, который традиционно устраивают в Сиднее вечером накануне Нового года. По словам Кайли Миноуг, участием в организации праздничных мероприятий она намеревается отметить 25-летие своей музыкальной карьеры. Дебютный сингл "Locomotion" Миноуг выпустила в 1987 году (при этом первый студийный альбом исполнительницы "Kylie" поступил в продажу только в июле 1988 года). К юбилею карьеры Миноуг приурочены и некоторые другие мероприятия. В частности, певица записала новые версии своих самых знаменитых хитов. Кроме того, она анонсировала серию концертов, получившую название K25 Anti Tour. Примечательно, что в рамках этих шоу Миноуг намеревается исполнять только би-сайды с синглов и другие не слишком известные композиции. Тур начался во второй половине марта с выступлений в Мельбурне. Фейерверк - одно из главных мероприятий, проходящих в рамках празднования Нового года в Сиднее. По имеющимся данным, в ночь с 31 декабря 2010-го на 1 января 2011 года посмотреть на фейерверки пришли полтора миллиона человек.