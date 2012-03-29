Собчак назвали "умным очкариком, которому все сходит с рук"

Шаблон "скандальная" приклеился к Ксении Собчак, наверно, навсегда. Она постоянно с кем-то ругается, выясняет отношения, вступает в перепалки. Буквально на прошлой неделе ее обвинили в избиении журналисток, которые следили за ней в ресторане. А кто не помнит ее конфликт в радиоэфире с ведущей Катей Гордон? А ее эпохальная вражда с Анастасией Волочковой! Главное, что Ксения всегда легко выбирается из всех передряг. Гроза всех российских модниц Александр Васильев откровенно признался "7Д" (изданию, в котором регулярно появляются его разгромные интервью о неудачной попытках знаменитостей стильно одеваться). "Ругать Собчак нет никакого смысла. Какую бы я ей оценку ни поставил, ей совершенно все равно. Она никогда не будет прислушиваться к мнению критиков. Для Ксении главное, чтобы ее имя не сходило с экранов телевизоров, не переставало появляться в прессе. Она может вести себя как угодно. Сниматься на телевидении в скандальных проектах, нецензурно ругаться, принимать участие в разного рода политических акциях. Ей все сойдет с рук, она образованная и непоколебима. Ведь она — дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой. И это обстоятельство делает ее положение крайне устойчивым, ведь на самом деле русскому народу нравится эта преемственность, - рассказывает Васильев. - "Все больше участвуя в политической жизни страны, Ксения Анатольевна стала чаще примерять на себя образ абсолютной скромницы. Посмотрите на фотографию — студентка или аспирантка, умный очкарик, только что вышла из читального зала, корпела над рефератом о Ницше".