Иванка Трамп представила новую коллекцию

Иванка Трамп - девушка деятельная, и собственная модная линия - лишь один из ее бизнес-проектов. Презентация новой коллекции наследницы прошла вчера в Нью-Йорке. Мама начинающего модельера, Ивана, также была на показе, поразив окружающий своими люрексными колготками - в начале 1990-х истинные модницы за такие могли и убить! В отличие от родительницы, героиня вечера была одета скромно, как и полагается дизайнеру. Впрочем, светлые брюки неплохо сидели, а персиковая блузка красиво оттеняла свежий румянец. Относительно недавно - в июле прошлого года - Иванка стала мамой, и с тех пор, кажется, окончательно пришла в форму - во всяком случае, на мероприятии она выглядела "на все сто". Что касается самой коллекции, то в ней преобладали простые, но довольно милые вещицы вроде шелковых туник, "матросок", брюк-дудочек и принтованных коктейльных платьев - этакий традиционный casual, уместный в любом гардеробе.