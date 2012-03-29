Питер Фачинелли подал на развод с Дженни Гарт

Звезда "сумеречной саги" Питер Фачинелли тверд в своем решении расстаться с Дженни Гарт: сегодня актер подал бумаги на развод, указав в качестве причины привычные "непреодолимые разногласия". Правда, если поначалу все представлялось так, будто это их обоюдное решение, на деле все, кажется, обстоит иначе. В то время как Питер подавал документы, вышло интервью с Гарт, в котором она признается, что никогда не хотела расставаться с мужем и все еще не хочет его отпускать. В интервью People Дженни сообщила: Я сопротивлялась, я никогда не хотела, чтобы это случилось. Он сделал то, что считал нужным сделать. ... Конечно, мне хотелось бы, чтобы [Питер] постарался что-то сделать, попробовал еще раз, попробовал что-то другое. В этом месяце ходили слухи, что у Питера был роман на стороне, хотя пара упорно это отрицает. Дженни утверждает, что решение о разводе ее шокировало и она переживала его тяжело, хотя и старалась держаться: Я отводила девочек в школу, потом возвращалась, укладывалась в постель и не вставала, пока не было пора идти их встречать, и мне приходилось притворяться, что все хорошо. Дженни призналась, что ей не хватало духа рассказать обо всем детям (у супругов три дочери - пятилетняя Фиона, девятилетняя Лола и 14-летняя Люка), и она решила поручить это мужу и психотерапевту: Я просто обнимала их. Они плакали. Я плакала. Было очень тяжело. Питер и Дженни, которым сейчас по 38 и 40 лет соответственно, познакомились в 1996 году на съемках, а спустя пять лет сыграли и свадьбу. Для Гарт это уже второй развод - с 1994 по 1996 года она была замужем за Дэниелом Кларком.