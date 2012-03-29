Линдси Лохан освободили от общественных работ

Голливудская актриса Линдси Лохан, печально известная своими злоключениями и проблемами с законом, была официально освобождена в среду от предписанных ей общественных работ, сообщает TMZ. На радостях звезда поклялась никогда больше в своей жизни не переступать порог суда в качестве обвиняемой. А отпраздновать свое освобождение из под тяжелой руки закона актриса собирается на удивление скромно — за совместным ужином с сестрой. Линдси надеется, что ей больше не придется часто видеться со своим адвокатом Шоном Холли, хотя актриса и благодарна ему за оказанную поддержку. «Шон по-прежнему мой добрый друг, — сказала актриса. — Он прошел через все вместе со мной».