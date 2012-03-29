Внук Чарли Чаплина и Тодд Солондз едут в Одессу

Режиссер Тодд Солондз и внук Чарли Чаплина Чарли Систовирис станут гостями третьего Одесского кинофестиваля. Первый представит в Одессе свою ретроспективу, проведет мастер-класс в рамках Летней киношколы ОМКФ, а также посетит украинскую премьеру своего последнего фильма «Темная лошадка» (в ролях – Сельма Блер, Миа Фэрроу, Кристофер Уокен). Второй будет собирать лавры своего деда: откроет показ комедии «Огни большого города» на Потемкинской лестнице. В этом году кинофорум ожидают изменения: к примеру, теперь зрители будут самостоятельно определять, кому достанется Гран-При фестиваля. «ОМКФ следует концепции зрительского кинофестиваля, – объяснила президент фестиваля Виктория Тигипко. – Наш основной фокус – фильмы направления арт-мейнстрим, близкие широкому кругу зрителей и обладающие несомненным художественным качеством. В этом году мы становимся еще ближе к зрителям: обладатель «Золотого Дюка» будет определен в результате зрительского голосования. Теперь каждый имеет возможность повлиять на выбор победителя фестиваля». Изменения коснутся и главной площадки фестиваля: центром ОМКФ станет Театр музыкальной комедии имени Водяного, позволяющий вместить большее количество публики (в этом году организаторы ожидают не менее 100 тыс. зрителей). Пресс-служба утверждает, что зрительный зал Театра музкомедии (1260 мест) по своим характеристикам очень напоминает главный зал Венецианского кинофестиваля. Фестиваль пройдет с 13 по 21 июля в Одессе. В рамках форума будет проведен Кинорынок, Летняя киношкола и питчинг-сессии. ﻿