Ким Чен Ир не дал сыну жениться на возлюбленной

29 марта 2012, 17:50

Ким Чен Ир не дал сыну жениться на возлюбленной и выдал ее замуж за своего охранника. На сей раз юный вождь стал главным героем любовной истории, которую поведала миру бежавшая в начале этого года на капиталистический Юг артистка, вращавшаяся в элитных кругах Пхеньяна. По ее словам, симпатию Ким Чен Ына завоевала молодая вокалистка Ансамбля электронной музыки "Почхонбо" Хюн Сон Воль. На ее концерте по случаю 8 марта, который был показан по пхеньянскому телевидению, северокорейский лидер бурно аплодировал девушке в ярком национальном костюме. Как утверждает перебежчица, роман между молодыми людьми начался еще в начале 2000-х годов, когда коллектив Хюн Сон Воль часто приглашали на закрытые концерты в резиденции отца Ким Чен Ына - Ким Чен Ира. Однако вождь не одобрил отношения сына с певицей и запретил им встречаться. А вскоре девушка была выдана замуж за офицера личной охраны Ким Чен Ира. По слухам, Ким Чен Ын в мае 2010 года тоже женился, и говорят, у него даже есть дочь. Но, как уверяет беглая артистка, роман тайно продолжался по настоянию наследника. Что стало с тайной любовной связью после смерти сурового отца, неизвестно. До сих пор гадают журналисты и о том, как выглядит возможная жена Ким Чен Ына. Во время траурных мероприятий в Пхеньяне у гроба вождя среди скорбящих была замечена молодая женщина в возрасте 25-27 лет, которая шла сразу же за Ким Чен Ыном. Южнокорейские эксперты предположили, что это либо дочь Ким Чен Ира 24-летняя Ким Е Джон, либо тайная супруга Ким Чен Ына. Предполагаемая жена нового лидера, чье имя остается неизвестным, как утверждают, окончила Университет имени Ким Ир Сена и продолжает учебу с целью получить ученую степень. Отец девушки, по некоторым данным, профессор, а мать - врач-гинеколог. Девушка попала под подозрение СМИ с тех пор, как чуть более года назад у ее дома стали часто замечать кортеж из Mercedes, привозящих ей подарки. Высказывается даже мнение, что невесту для Ким Чен Ына выбрал его дядя и соправитель Чан Сон Тхэк. Он якобы специально искал для любимого племянника привлекательную образованную девушку из хорошей семьи. По всей видимости, Чан Сон Тхэк неплохо знает вкусы племянника, поскольку, как утверждают СМИ, Ким Чен Ын "влюбился в будущую жену с первого взгляда". Вполне может быть, свою роль сыграл тот факт, что девушка внешне похожа на покойную мать Ким Чен Ына.
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