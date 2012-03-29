Прокаева опровергла слухи о своем назначении

Вчера, 28 марта, в Сети появиласт информация о том, что звезда Playboy Влада Прокаева будет пиарщицей Киево-Печерской Лавры. Судя по официальному заявлению Влады, она не согласна с новостями СМИ, которые подали информацию в черном свете. Влада Прокаева сообщила: "Моя научная и преподавательская деятельность предусматривает участие и выступления на научно-практических конференциях, круглых столах и рабочих заседаниях с культурно-образовательных и гуманитарных вопросов в том числе и в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике. Учитывая очевидно заказной характер публикации, считаю, что эта информация подчеркивает негативно-компрометирующую природу. Подбор фотоматериала восьмилетней давности для статьи в интернет-издании лишь напомнил – я до сих пор нахожусь в прекрасной физической форме, подтверждая аксиому, что образ жизни, отсутствие вредных привычек является залогом здоровья, а также платформой для реализации дальнейших жизненных планов. Жаль, что факты моей профессиональной биографии были искажены и представлены односторонне без учета достижений, наработок и характера моей деятельности за последние годы. По информации в СМИ, относительно моего назначения, сообщаю – на сегодня никаких официальных назначений нет". Напомним, ТаблоID со ссылкой на собственные источник сообщил, что Владу назначили заместителем директора заповедника Виктории Лесничей. Как отметил представитель Лесничей две недели назад, Прокаева помогает, но не официально. Возможно, именно эта информация породила подобные слухи.