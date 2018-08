Состояние Эми Вайнхаус перейдет ее родителям

Спустя почти год после смерти Эми Вайнхаус, было наконец объявлено, кому достанется ее наследство - ведь певица не оставила после себя завещания. Было решено, что все, ею нажитое, перейдет к родителям - Митчу и Дженис Вайнхаус. Экс-супругу Эми Блейку Филдеру-Цивилу, при этом, не достанется ничего. Согласно сообщениям, имущество 27-летней Вайнхаус составляло 4, 257, 580 фунтов стерлингов, а после оплаты долгов и налогов свелось к 2, 944, 554 фунтам. Тем временем, поклонники певицы на днях разразились гневными высказываниями в адрес Митча Вайнхауса после того, как он продал одно из платьев дочери на шоу Four Rooms, которое идет на Channel 4, хотя выручка от него и пошла на благотворительность. Например, один из возмущенных пользователей написал: Митч Вайнхаус только что продал платье Эми на шоу Four Rooms канала Four. Митч, почему не прах? Однако отцу певицы было что на это ответить: Эми передала это платье благотворительной организации Hopes and Dreams за девять месяцев до смерти. Это не наше платье. Меня просто попросили в этом участвовать. Эми Вайнхаус умерла в июле прошлого года в своей квартире в Кэмдене. Причиной кончины был назван несчастный случай, вызванный отравлением алкоголем.