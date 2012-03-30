Хорошковский отказался от молока

Первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский соблюдает пост. Об этом он сказал журналистам в Киевской области после общего собрания Национальной академии аграрных наук. Перед собранием состоялась дегустация молока, однако первый вице-премьер отказался попробовать его, после чего журналисты поинтересовались о причинах этого. "На самом деле я просто выдерживаю пост, а, как вы знаете, в пост молоко не пьют, и это единственная причина, по которой я его не употребил", – сказал Хорошковский. Он добавил, что вне поста употребляет достаточно много молочной продукции. Великий пост в 2012 году продолжается с 27 февраля до 14 апреля.