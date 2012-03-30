Марченко занимается фитнесом и не кушает мучное

39-летняя телеведущая, супруга Виктора Медведчука и с недавних пор - самая красивыя женщина Украины Оксана Марченко крайне неохотно делится секретами красоты лица, а вот об уходе за фигурой рассказала с удовольствием. "Мне постоянно приходится тщательно контролировать питание, заниматься фитнесом, потому что природа наградила не самой худенькой фигурой. При этом я не очень люблю голодные диеты, так как в результате от них несут урон ногти, волосы, кожа на лице", - рассказала ведущая. Чтобы соблюсти стройность, Марченко просто не ест те продукты, которые потенциально могли бы нанести вред ее организму и привести к набору лишнего веса. Оксана всеми силами соблюдает правила здорового образа жизни, и в этой связи не включает в свой рацион разнообразные булочки, пирожные, торты, а так же, как не печально, пиццу и жареную картошку. Помимо того, что она придерживается сбалансированного питания, ведущая старается посещать спортзал дважды в неделю, а каждое утро совершать пробежки. Оксана Марченко знает, что именно спорт держит тело в тонусе, помогает избегать стрессов и очень хорошо стимулирует упругость и красоту кожи.