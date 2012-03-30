Карл Лагерфельд отреставрирует отель в Монте-Карло

Известно, что талантливый человек талантлив во всем. Так, отель "Метрополь Монте-Карло" пригласил модельера Карла Лагерфельда принять участие в редизайне открытых пространств отеля: бассейна, террасы, садов, а также ресторана. Результаты этого масштабного архитектурного проекта мы увидим летом 2012 года. Настоящим произведением искусства, созданным специально для отеля, станет впечатляющая стеклянная ширма, изображающая путешествие Улисса. Она, несомненно, станет украшением нового пространства. Ширма представляет собой фотографическую фреску, сконструированную из 15 фрагментов. Она была разработана и воплощена в жизнь самим Карлом Лагерфельдом эксклюзивно для отеля "Метрополь Монте-Карло". Гости отеля могут открыть для себя мир декора от Карла Лагерфельда, а также мир гурманства под эгидой Жоэля Робюшона (Joel Robuchon), который вскоре откроет третий именной ресторан в гостинице.