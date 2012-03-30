Джим Керри женится на своей русской подруге, - СМИ

Россиянка, которую зовут Анастасия Виткина, с успехом смогла завоевать Джима Керри. Девушка настолько поразила актера своим чувством юмора, что он, кажется, решил жениться на ней. Пара познакомилась осенью 2010 года. В это время Керри еще встречался с моделью Playboy Дженни Маккарти (Jenny Maccarthy), но они разошлись в апреле, пробыв вместе 5 лет. Анастасия познакомилась с Джимом через их общего друга Дэвида Шунмэйкера, с которым актер вместе содержит престижное кафе "Травертине" в Нью-Йорке. Друзья актера рассказывают, что предложение он сделал еще в январе. Керри готов пойти ради девушки на многое. На День святого Валентина Керри подарил ей парочку платьев. Знакомые звезды говорят: "Джим просто без ума от Анастасии, он очень счастлив! Больше всего Джиму нравится ее чувство юмора. Анастасия постоянно его смешит, а ведь он король шуток". Виткина родилась и выросла в России, а потом решила переехать в США, чтобы учиться там. В Нью-Йорке она выпустилась из школы дизайна Parsons, а сейчас продолжает обучение в университете. С осени папарацци активно следят за Керри и его новой пассией. До Анастасии 50-летний Джим был несколько раз женат. У него даже есть взрослая дочь и внук. Интересно, как его родственники отреагируют на еще один брак? Керри прославился как превосходный актер комедийного жанра. Но в свободное от съемок время Джим предпочитает рисовать, так как это его очень расслабляет.