Поярков одевается в Америке и построил четырехэтажный дом

Художник Сергей Поярков, у которого в январе родился сын, рассказал, где покупает брендовые вещи и похвастался четырехэтажным домом. Поярков покупает одежду в Америке. Там брендовые вещи продают почти за бесценок, рассказал он одному из изданий. "Одежду покупаю в Америке. Там в конце сезона все брендовые вещи сносят в один магазин и продают почти за бесценок. Стоят они 10-15 процентов от предыдущей стоимости. Именно поэтому у нас с женой по десять кожаных курток. Дочке Софийке как-то купил там сапожки Кавалли за 40 долларов", - сказал он. "В Америке скупается и Олег Пинчук. Однажды он купил пиджак Бриони с огромной скидкой. В нем пошел в Верховную Раду. Увидел точно такой у одного депутата и начал его разыгрывать: "Я этот пиджак купил на Троещине за сто гривен. Давай посмотрим, чем они отличаются". Оба сняли пиджаки, никакой разницы не увидели. Начали просить людей, чтобы определили, где настоящий Бриони. Все показывали на пиджак Пинчука, а пиджак того депутата называли подделкой. От стыда он покраснел. Олег признался, что разыграл его. И добавил: "Я тоже покупал пиджак в Америке. Но он обошелся в восемь раз дешевле твоего", - добавил Сергей Поярков. Он также рассказал, что живет в 4-этажном доме с 5 мезонинами. "Начал строить его в 2005-ом. Знакомые бандиты говорили: "Есть только один слой населения, который никого не боится. Это - строители". Во время строительство в этом убедился. Тогда же открыл, что моя жена умеет ругаться матом. За 12 лет совместной жизни об этом не знал. В доме есть двухэтажная мастерская на сто квадратов, зимний сад и 100-метровая терраса. На первой башне оборудовал свой кабинет - шесть окон выходят на все стороны. На второй сделал смотровую площадку. Там приятно пить чай или кофе и рассматривать Киев. Его видно, как на ладони. Лифт не делал, поднимаемся по лестнице, чтобы поддерживать себя в хорошей форме", - поделился художник. У Сергея Пояркова двое детей - 3-летняя Софийка и Марк, 2 месяца. "Сын родился на Рождество. Имели несколько вариантов имени, но Софийка посоветовала назвать его Марком. Как и все маленькие дети, он похож на диктатора Ким Чен Ира. Софийка во всем копирует маму. Прикладывает к груди всех кукол, а затем делает компрессы из листьев капусты, чтобы грудь не болела", - рассказал художник.